Moon Knight, primo trailer per la serie Marvel con Oscar Isaac

Moon Knight, la nuova serie Marvel con Oscar Isaac, è stata mostrata con il primo trailer in occasione del Disney+ Day, insieme ad altri brevi video sui prossimi show in arrivo sulla piattaforma streaming.

Annunciata circa un anno fa, Moon Knight racconta la storia di un eroe molto particolare, Marc Spector: un mercenario che durante una missione ritrova l'antica statua di una divinità egizia e ne viene influenzato al punto da diventare il suo emissario su questa terra.

Ricco e in grado di costruirsi dei veicoli speciali in stile Batman, Moon Knight ha solo un piccolo problema: Spector possiede tre diverse personalità, ed è fondamentalmente pazzo. Un aspetto che ritroviamo in questo teaser trailer.

Il video non mostra chiaramente come sarà il costume di Moon Knight nella serie televisiva, ma immaginiamo che l'aspetto dell'eroe riprenderà in maniera piuttosto fedele quanto visto nei fumetti.

La serie non ha per ora una data di uscita ufficiale, le riprese non dovrebbero essere ancora terminate e la finestra di lancio è fissata a un non meglio precisato 2022.