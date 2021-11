Cosa giocherete questo weekend? È iniziato quello che si pone solitamente come il periodo più interessante dell'anno per il mercato videoludico e non solo, con il Natale che si avvicina a grandi passi e gli appassionati che puntualmente scelgono cosa regalare o regalarsi, pregustando le giornate libere che (forse!) gli consentiranno di cimentarsi con il loro passatempo preferito.

Restiamo focalizzati su questo fine settimana, però. Se possedete una Xbox o un PC da gaming, è abbastanza scontato che siate già alle prese con Forza Horizon 5 (la recensione), lo straordinario gioco di guida sviluppato da Playground Games e disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day one.

Negli ultimi giorni ha fatto tuttavia il proprio debutto anche una remaster particolarmente attesa dai nostalgici della serie Rockstar Games, ovverosia GTA: The Trilogy - Definitive Edition, che raccoglie in un unico pacchetto Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas per riportarci nei luoghi che abbiamo esplorato in lungo e in largo anni fa, impreziositi da una grafica ridisegnata e da miglioramenti ai controlli.

A proposito di nostalgia, magari state (ri)giocando con il capolavoro di Bethesda nella sua edizione celebrativa con The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, che festeggia appunto i dieci anni del gioco con una versione quanto mai completa, davvero straripante di contenuti e caratterizzata dal gameplay e dalle atmosfere che abbiamo sempre amato.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, personaggi e scenari sono stati rimasterizzati

Se possedete un Nintendo Switch, è appena arrivato nei negozi quel capolavoro di Shin Megami Tensei V (la recensione), ultimo episodio della serie RPG targata Atlus che ci proietta in un mondo alternativo e violento, nel mezzo di uno scontro fra le orde infernali e gli eserciti celesti, che avremo modo di influenzare vestendo i panni di un misterioso semidio.

Dopodiché non mancano alcune uscite un po' più di nicchia: dall'ottimo manageriale calcistico Football Manager 2022 (la recensione) allo sparatutto "sperimentale" Bright Memory Infinite (la recensione), passando per l'interessante RPG Blue Reflection: Second Light (la recensione) a Jurassic World Evolution 2.

Davvero un bel po' di titoli molto interessanti. Voi cosa giocherete questo weekend?