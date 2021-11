Football Manager 2022: la recensione del manageriale calcistico di SEGA

Anche se la realtà ci dice che il loro percorso non è stato poi così luminoso come in molte delle nostre simulazioni, si tratta di nomi per i quali tutti quanti abbiamo fatto il tifo anche nella vita vera. Magari basandoci proprio sulle loro prestazioni nel videogioco per acquistarli anche al fantacalcio, quando alcuni di essi hanno giocato in Italia. È solo uno dei tantissimi effetti collaterali di Football Manager, una serie che può ormai vantare una storia ultraventennale e un seguito di appassionati che ogni anno ne aspetta l'uscita della nuova edizione. Una tradizione che immancabilmente anche questa volta si è rinnovata: andiamo quindi a vedere cosa c'è di nuovo nella recensione di Football Manager 2022 , in uscita per PC (anche su Xbox Game Pass) e Mac a brevissimo, il 9 novembre 2021.

Freddy Adu, Anthony Vanden Borre, Igor Akinfeev, Alessio Cerci, Cherno Samba, Kerlon. Nomi di calciatori che all'apparenza non hanno niente in comune, ma che messi insieme strappano senza dubbio un sorriso nostalgico a tutti i fan della serie Football Manager. Si tratta, infatti, di giocatori che nel corso delle varie edizioni del manageriale calcistico sviluppato da Sports Interactive hanno permesso all'allenatore virtuale di turno di trovare fortuna grazie alle loro prestazioni, magari dopo averli acquistati a poco prezzo in un'età ancora da teenager.

Il nuovo Centro Dati

Football Manager 2022: uno dei grafici del Centro Dati

Una delle novità presentate con maggiore risalto da Sports Interactive per questo nuovo capitolo di Football Manager è il Centro Dati. Si tratta di una sezione nuova di zecca, accessibile attraverso l'apposita voce presente nel menu alla sinistra dello schermo. Il Centro Dati non è disponibile appena prendiamo il controllo di una squadra, in quanto servirà giocare un certo numero di partite per permettere agli addetti dello staff specializzato (da reclutare al pari di osservatori e preparatori) di mettere le mani sulle statistiche raccolte. Si tratta chiaramente di un'evoluzione della statistica xG (expected goals) già introdotta con Football Manager 2021, integrata in una serie di valutazioni più ampie che abbracciano praticamente tutti gli aspetti legati alle prestazioni della nostra squadra in campo.

Tramite alcuni grafici di semplice comprensione possiamo per esempio apprendere qual è la percentuale di successo dei tiri da fuori area rispetto alla media del campionato in cui ci troviamo, oppure allo stesso modo capire se la quantità di dribbling tentata dagli attaccanti ha un reale effetto benefico sulle occasioni da gol create, o finisce invece solo per farci perdere il possesso.

Dagli stessi analisti che realizzano questi grafici ci arrivano poi anche indicazioni sulle singole prestazioni, anche in questo caso con elementi visivi a corredo che permettono di capire meglio quanto ci viene proposto. Allo stesso modo viene svolta la valutazione sulle squadre avversarie, in modo da capire quali sono i loro punti di forza e di debolezza in pochi passi.

Dobbiamo ammettere a questo punto di avere un po' sottovalutato l'impatto del Centro Dati all'annuncio di Football Manager 2022, in quanto la realtà dei fatti dice che una volta conosciute al meglio le sue funzionalità abbiamo cominciato ad apprezzarle e a passare sempre più minuti al suo interno. Si è rivelato, infatti, uno strumento utile per capire come modificare di volta in volta la tattica della squadra, vedendo in diversi casi anche benefici reali sulle prestazioni di un Sassuolo che dopo poche giornate galleggiava sopra le ultime in classifica, per poi balzare a ridosso dell'Europa.