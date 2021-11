Mario Party Superstars primo nella classifica giapponese, new entry in quantità

Mario Party Superstars ha conquistato la vetta della classifica giapponese al debutto, nel corso di una settimana con tante new entry. Il dominio di Nintendo Switch è tuttavia ancora piuttosto netto, con solo un paio di posizioni occupate da giochi per PlayStation.

Come abbiamo scritto nella recensione di Mario Party Superstars, la raccolta realizzata da Nintendo convince grazie alla forza dei suoi numeri, con ben cento minigame, ed è divertentissima da giocare in multiplayer.

Al secondo e al terzo posto della classifica troviamo Super Robot Wars 30, ultimo capitolo della celebre serie strategica di Bandai Namco in cui è possibile controllare alcuni fra i più famosi robot giganti dell'animazione nipponica.

In quarta posizione c'è invece Project Zero: Maiden of Black Water (qui la recensione), remaster del survival horror di Koei Tecmo pubblicato originariamente nel 2014 su Wii U.

Classifica software giapponese, settimana dal 25 al 31 ottobre 2021



[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 163,256 (New) [NSW] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) - 70,849 (New) [PS4] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) - 60,386 (New) [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) - 22,196 (New) [NSW] Tokimeki Memorial: Girl's Side 4th Heart (Konami, 10/28/21) - 21,675 (New) [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) - 20,586 (New) [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) - 9,351 (120,196) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,225 (4,478,941) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 8,829 (4,112,648) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,715 (2,251,834)

Classifica hardware giapponese, settimana dal 25 al 31 ottobre 2021