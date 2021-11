Elden Ring: trailer epico e dettagli per le edizioni da collezione e i bonus preorder

Giornata ricca di novità per i fan di From Software, oltre al video gameplay, è stato presentato un nuovo epico trailer di Elden Ring che presenta i bonus di prenotazione e le edizioni da collezione, ovvero la Collector's Edition e la Premium Collector's Edition. Ecco i dettagli.

Prenotando Elden Ring avrete accesso ai seguenti oggetti bonus:

Guida Digitale all'Avventura, che contiene informazioni utili per aiutare i giocatori nella loro avventura nell'Interregno.

Gesto Bonus* "L'Anello" - Ricevi un gesto all'inizio del gioco. *Gesto che si può anche ottenere in-game.

Inoltre è stata annunciata la Launch Edition di Elden Ring, che include:

Gioco base (disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC)

Poster

Art Card, sticker e toppa in tessuto

Elden Ring, la Launch Edition

La Digital Deluxe Edition, disponibile nei negozi digitali di PlayStation, Xbox e Steam, include:

Gioco base

Artbook Digitale e Colonna Sonora Originale

E infine le edizioni per veri collezionisti. Partiamo dalla Collector's Edition, che sarà disponibile al prezzo di 189,99 euro presso i negozi selezionati per tutte le piattaforme, PC incluso. Ecco cosa contiene:

Disco di gioco di Elden Ring (eccetto per PC dove sarà code in a box)

Statua di 23cm di Malenia - Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l'Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition - esclusiva per l'area EMEA

Elden Ring, la Collector's Edition

La Premium Collector's Edition di Elden Ring invece sarà disponibile in esclusiva per il Bandai Namco Entertainment Europe store al prezzo di 259,99 euro per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC). Ecco cosa include:

Disco di gioco di ELDEN RING (eccetto per PC dove sarà code in a box)

Statua di 23cm di Malenia - Spada di Miquella

Replica ufficiale dell'elmo di Malenia in scala 1:1

SteelBook esclusiva con l'Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition - esclusiva per l'area EMEA

La Premium Collector's Edition di Elden Ring

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Se ve lo siete perso, ecco il nuovo video gameplay esteso presentato da From Software.