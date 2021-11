Elden Ring: il video gameplay esteso del nuovo gioco From Software

L'attesa è stata lunga ma finalmente possiamo vedere in azione Elden Ring in un video gameplay esteso della durata di circa 15 minuti.

Nel player qui sopra potrete visualizzare la presentazione di From Software, che rappresenta di fatto il primo vero video gameplay della nuova attesissima opera dello studio. Insomma si tratta di un occasione imperdibile per tutti i fan delle opere di Miyazaki, che ovviamente hanno aspettative altissime per il progetto. Inoltre vi segnaliamo che la Collector's Edition e i bonus di prenotazione sono stati svelati in anticipo grazie a uno spot di Twitch.

Il video gameplay si apre nell'Interregno, con un Senza Luce armato di spadone che attiva un Site of Grace, il corrispettivo dei falò di Elden Ring. Interagendo con uno di essi inoltre si attiverà una "Guiding Light" che suggerisce la prossima destinazione da raggiungere, ma saremo liberi di esplorare il mondo di gioco come preferiamo. Successivamente vediamo lo scontro con una viverna, in cui il Senza Luce usa incantesimi e sferra fendenti mentre cavalca Reima, nonché a terra con un sistema di combattimento molto simile a quello di Dark Souls.

Nella sequenza successiva abbiamo un nuovo Senza Luce con Spada e Scudo e randello incontrare un bizzarro NPC a forma di anfora gigante incastrato nel terreno, dal nome Alexander. Nella terza sequenza viene introdotta la mappa. Potremo usare degli indicatori per segnalare la posizione di materiali unici o nemici potenti. Questi vengono mostrati nel mondo di gioco con dei fasci di luce. In seguito vediamo il Senza Luce usare un congegno magico per effettuare un balzo in alto e superare così una parete rocciosa imponente. In ogni caso sembra proprio che Reima sarà un compagno di viaggio estremamente utile per spostarsi nella mappa.

La formula open world garantisce grande libertà di azione. Ad esempio nel video vediamo il Senza Luce pianificare l'assalto a un accampamento, per poi eliminare silenziosamente i nemici ignari a guardia di uno scrigno. Vediamo poi il personaggio evocare degli spiriti, che gli daranno man forte in battaglia per eliminare un gruppo di nemici.

Anche in Elden Ring sarà possibile invocare altri giocatori nel proprio Interregno per avere un aiuto, ma allo stesso tempo c'è sempre il rischio di essere invasi. Nel filmato vediamo il giocatore avvalersi del di un altro giocatore per sconfiggere un imponente cavaliere corazzato a cavallo, in grado di sferrare attacchi e magie davvero pericolose.

Vediamo brevemente inoltre anche uno dei dungeon di Elden Ring, caratterizzati da una esplorazione più lineare. Ad attenderci tanti tesori, gli immancabili muri invisibili, ma anche nemici e boss.

Nelle ultime sequenze, invece, vengono presentati nuovamente Melina e un castello nell'Interregno. Al suo interno il Senza Luce incontra un NPC ben disposto a dargli un consiglio su come procedere all'interno della fortezza, che tuttavia decide di rifiutare, a sue spese. I dungeon promettono di essere particolarmente sofisticati e intricati nel loro design, permettendo ai giocatori di procedere in molteplici modi differenti. Il video gameplay di Elden Ring si conclude con lo scontro con Godrick, uno dei semi-dei di Elden Ring, di cui però preferiamo non aggiungere alcun dettaglio per non rovinarvi la sorpresa.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio 2022. Tra pochi giorni avrà inizio la closed beta, che permetterà ai giocatori di provare in anteprima il gioco prima del lancio. A tal proposito di recente sono state svelate le dimensioni del client per PS5 che sono piuttosto leggere, il che ha scatenato, immotivatamente, reazioni negative da parte della community che le reputano un indice di bassa qualità.