Elden Ring: la beta PS5 è leggera e indice di bassa qualità? "La gente è idiota", dice McDonald

Oggi, come vi abbiamo riportato, abbiamo scoperto che sui server PlayStation è stata caricata la versione PS5 della beta di Elden Ring. Il peso, secondo quanto segnalato, è di 6.888 GB. Alcuni giocatori, da tutto il mondo, hanno reagito male, ritenendo che la beta sia troppo leggera e che questo sia indice di bassa qualità. È così? Lance McDonald afferma: "la maggior parte della gente è completamente idiota".

Lance McDonald è un noto dataminer, molto attivo in ambito souls. Pur vero che la sua affermazione è un po' troppo diretta e volgare, nel suo tweet sottolinea una serie di dati molto interessanti che ci permettono di fare un confronto e posizionare il peso della beta PS5 di Elden Ring in modo più preciso all'interno del panorama videoludico.

McDonald ricorda infatti che il Network Test di Bloodborne pesava 3.9 GB, quello di Dark Souls 3 2.8 Gb, mentre quello di Dark Souls Remastered 3.1 GB. In sostanza, la beta di Elden Ring è molto più grande dei precedenti giochi di FromSoftware. Nel caso di Dark Souls 3, parliamo di più del doppio. Secondo McDonald, pensare che un Network Test pesi 75 GB per "per tenere il passo con le aspettative di qualità di un AAA" non ha alcun senso.

Ovviamente, il peso in GB di un gioco non è direttamente proporzionale alla sua qualità finale. Dovremo attendere di mettere mano a Elden Ring prima di poter dare giudizi. Nel frattempo, però, avremo modo di vedere una presentazione del gameplay da 15 minuti, proprio oggi: ecco i dettagli.