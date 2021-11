Metroid Dread buono per i voti di Edge, male Far Cry 6 e sufficiente Back 4 Blood

Metroid Dread ottiene un buon voto con un "8" nei voti del nuovo numero di Edge e considerando il classico metro di giudizio della celebre rivista britannica questo corrisponde a un ottimo risultato, cosa che non si può dire di Far Cry 6 che non raggiunge la sufficienza, cosa invece ottenuta appena da Back 4 Blood.

Il nuovo numero 365 di Edge ha Stray in copertina, visto che all'interno contiene un esteso speciale sul nuovo e particolare titolo di Annapurna annunciato per PS5 e PC come una strana avventura dai toni un po' cyberpunk, incentrata su gatti e società del futuro.

Quello che riportiamo però per tradizione sono i voti delle recensioni all'interno della rivista, che come al solito possono far discutere. In particolare, si registrano valutazioni piuttosto positive per diversi titoli anche di minore visibilità, come Unpacking, il gioco uscito proprio in questi giorni anche su Xbox Game Pass che ci vede riporre oggetti dagli scatoloni all'interno di una nuova casa.

Vediamo dunque i voti di Edge: