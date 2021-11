Offerte Amazon: Kindle Nero o Bianco con luce frontale in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Kindle in colorazione bianca o nera, con anche luce frontale integrata. Lo sconto segnalato è di 20€, sia per il modello Con pubblicità che quello Senza pubblicità.

Offerta Amazon Kindle, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità - Nero € 79,99 € 59,99 Vedi

Il prezzo pieno del modello Con pubblicità è 79.99€, mentre il prezzo pieno del modello Senza pubblicità è 89.99€. In entrambi i casi, lo sconto è identico in valore assoluto. Quello attuale non è lo sconto più basso mai apparso sulla piattaforma, ma comunque si tratta di una buona offerta, di soli 5 euro superiore rispetto a quella più recente, ma migliore dell'offerte tipiche sui Kindle.

La differenza tra i due modelli è che la versione Con pubblicità mostra un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby. Questo modello include una luce frontale regolabile che permette di leggere comodamente in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Dispone di uno schermo antiriflesso da 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. La batteria promette settimane di utilizzo con una sola ricarica.

