Xbox Game Pass, novembre 2021: la prima ondata di giochi per gli abbonati

Microsoft si appresta ad essere protagonista di questo autunno videoludico, almeno per quanto riguarda le nuove uscite previste tra novembre e dicembre e un primo passo decisivo in questo senso arriva proprio dalla prima infornata di giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass a novembre 2021, ovviamente gratis per gli abbonati, come si suol dire. Protagonista assoluto di questa mandata è Forza Horizon 5, che rappresenta anche una delle produzioni first party maggiori di quest'anno per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ormai veramente prossimo all'uscita e ovviamente compreso nel servizio su abbonamento. Xbox Game Pass, la prima mandata di giochi di novembre 2021 Facciamo dunque la consueta panoramica sui nuovi giochi in arrivo all'interno del catalogo, premettendo che abbiamo inserito nell'elenco anche due titoli che tecnicamente non appartengono a questa mandata, visto che sono usciti a ottobre. Tuttavia, non rientravano nel riepilogo dei giochi della seconda ondata di ottobre 2021, dunque li prendiamo in considerazione in questa occasione per primi, per passare poi ai titoli di novembre.

Moonglow Bay - PC, Xbox e Cloud, 26 ottobre Moonglow Bay, una scena di gioco nel paese Una rilassante avventura marinara con riflessioni sul senso della vita, nientemeno: in questo modo può essere riassunto Moonglow Bay, che parte dalla pesca per affrontare grandi drammi esistenziali ma visti in un'ottica di speranza. Dopo un lungo periodo buio, in seguito alla perdita del partner e compagna/o di vita in mare, il protagonista della storia viene spinto dalla figlia a riprendere la via del mare e tornare a dedicarsi alla pesca, che era la sua occupazione originale. Prima timidamente, poi con sempre maggiore convinzione, il nostro alter ego si ritrova a far ripartire la propria vita e con questa anche a trascinare nella spirale positiva anche tutto il resto del villaggio di Moonglow Bay, risvegliandolo dal torpore e dall'abbandono che lo caratterizza da anni, dopo che tutti gli abitanti hanno deciso di abbandonare il mare e la pesca a causa di una presunta maledizione abbattutasi sul paese. Tra mini-game di pesca e cucina, ci ritroviamo dunque ad esplorare nuovi mari, scoprire specie bizzarre e intrattenere rapporti con il resto della comunità marinara, come vedete nella recensione di Moonglow Bay.

Project Wingman - Xbox, 28 ottobre Project Wingman, uno screenshot durante un combattimento aereo Chi cerca uno sparatutto aereo ad ambientazione pseudo-realistica che abbia elementi di simulazione ma sia essenzialmente un action non ha molte altre scelte oltre al solito Ace Combat, ed è qui che Project Wingman può farsi valere. Ispirato chiaramente alla tradizione della storica serie Namco, il gioco in questione è un progetto indie da parte di Sector D2 ma che si distingue per una realizzazione tecnica di notevole profilo, con un'ottima riproduzione di velivoli reali e di ambientazioni che si ispirano alla realtà ma mettono in scena una storia e una situazione geopolitica completamente inventata, con tanto di catastrofi naturali e guerra globale su vasta scala. C'è una Campagna con una vera e propria storia da scoprire, oltre a varie modalità di gioco come la Conquest Mode che prevede il multiplayer, ma il gameplay rimane comunque un concentrato d'azione che ha elementi vagamente realistici nel comportamento e nel controllo dell'areo ma punto tutto sulla spettacolarità e la velocità degli scontri, fra dogfight serrati e attacchi verso obiettivi a terra.

Minecraft: Java e Bedrock Edition - PC, 2 novembre Minecraft, uno screenshot del gioco più diffuso al mondo Dopo tanto tempo e centinaia di milioni di copie vendute, Minecraft arriva nel catalogo di Xbox Game Pass su PC, oltretutto nella sua duplice versione, ovvero Bedrock e Java. Con un'iniziativa piuttosto inaspettata, Microsoft ha deciso di fornire agli utenti PC la possibilità di accedere all'esperienza completa di Minecraft con la possibilità di scegliere tra la versione Bedrock, ovvero quella "ufficiale" per Windows 10, compatibile in crossplay con le versioni console e pari a queste in termini di contenuti e caratteristiche, e quella Java, che prosegue la tradizione originale del gioco Mojang con la possibilità di accedere subito a numerose novità, mod e caratteristiche varie che non sono accessibili, almeno con questa immediatezza, nell'altra versione. Per il resto, c'è ben poco da dire su Minecraft: si tratta di un fenomeno culturale di massa, praticamente il gioco di maggior successo nella storia, in grado di essere sia un passatempo videoludico standard che una fonte d'ispirazione e creatività costante, cosa che resta sempre notevole anche a distanza di 10 anni dal lancio.

Unpacking - Xbox, PC e Cloud, 2 novembre Unpacking, uno screenshot del gioco che richiede di sistemare oggetti in una nuova casa L'angolo stranezza di questa mandata di Xbox Game Pass può andare probabilmente ad Unpacking, un gioco del team Witch Beam che viene definito "zen", nel suo concentrarsi su un'azione considerata rilassante come il riordinare gli oggetti dopo un trasloco all'interno di una nuova casa. Sebbene nella realtà questo possa essere tutt'altro che fonte di relax, nel gioco effettivamente è posto in maniera molto intuitiva e comoda, in grado di dare soddisfazione nel trovare uno spazio adatto per ogni oggetto seguendo anche alcune regole in stile puzzle game. Passando da una stanza all'altra dell'abitazione, dobbiamo proprio aprire gli scatoloni e distribuire gli oggetti in maniera sensata e organizzata in base agli spazi a disposizione nella nuova casa, contemporaneamente scoprendo anche qualcosa della vita del "protagonista" di questo trasloco, con dettagli che emergono proprio dagli elementi che dobbiamo piazzare in giro tra i mobili e gli spazi disponibili nell'appartamento.

It Takes Two - Xbox, PC e Cloud, 4 novembre It Take Two, un'immagine del gioco che mostra una situazione cooperativa Con il suo arrivo su EA Play, It Takes Two giunge ovviamente anche su Xbox Game Pass Ultimate, per la gioia di tutti gli abbonati al servizio che non hanno ancora acquistato il fenomenale titolo da parte di Hazelight Studios, diretto dal vulcanico Josef Fares. Il gioco evolve e porta al suo attuale massimo splendore il concetto su cui si sono basati anche i titoli precedenti del medesimo autore, ovvero l'azione multiplayer cooperativa, portata qui all'estremo. In It Takes Two seguiamo le avventure di Cody e May, una coppia sposata di coniugi in crisi, che si ritrovano per incanto a dover collaborare per venire fuori dalle situazioni più assurde: incarnati in delle bambole di pezza, vengono costretti da un bizzarro libro parlante di terapia relazionale ad affrontare varie sfide facendo affidamento sulla loro capacità di cooperare e fidarsi l'uno dell'altra, mettendo alla prova la loro relazione in un fantastico action platform caratterizzato da una grande quantità di situazioni diverse. Una delle migliori esperienze in multiplayer cooperativo viste in questi anni.

Kill It with Fire - Xbox, PC e Cloud, 4 novembre Kill it with Fire, un'immagine di gioco che mostra i metodi estremi con cui dobbiamo sbarazzarci dei ragni Proseguiamo con le stranezze, in questo caso con un gioco che non pare adatto a chi soffre di aracnofobia. O forse sì, visto che potrebbe essere particolarmente catartico: in Kill It with Fire dobbiamo infatti eliminare ragni all'interno di varie ambientazioni, utilizzando mezzi assolutamente inadeguati o semplicemente sproporzionati rispetto all'uopo, scatenando danni allucinanti. Nei panni di un disinfestatore della premiata ditta Kill it with Fire, ci troviamo a dare la caccia a vari ragni all'interno di case e altri scenari, usando armi di diversa tipologie e in grado di causare danni collaterali di varia intensità. Si va dai revolver ai martelli, dal lanciafiamme all'esplosivo al plastico: tutti i mezzi sono leciti per sbarazzarsi degli aracnidi in questo gioco, che reinterpreta lo sparatutto in prima persona in maniera davvero molto particolare. Oltre alla caccia ai ragni, la fisica consente diverse interazioni con gli scenari, portando a una distruzione assortita veramente devastante.

Forza Horizon 5 - Xbox, PC e Cloud, 9 novembre Eccoci al gioco di maggior rilievo di questa mandata di Xbox Game Pass, nonché dell'annata di Xbox in generale: Forza Horizon 5 porta avanti una delle serie più apprezzate di questi anni da parte di Xbox Game Studios, nonché probabilmente il miglior racing arcade attualmente in circolazione. Il nuovo capitolo, oltre a portare con sé una nuova ambientazione gigantesca con una riproduzione di varie aree del Messico in una mappa inedita, evolve in maniera sostanziale tutti gli aspetti tecnici del gioco, migliorando grafica, modello di guida e variazioni ambientali oltre a una serie di novità sul fronte del gameplay vero e proprio. La progressione single player è stata rimodellata con eventi caratterizzati da una maggiore sceneggiatura e una vera e propria campagna da portare avanti di gara in gara, per avanzare di rango nel mondo dell'Horizon Festival, mentre sul fronte del multiplayer ci aspetta la solita valanga di eventi e contenuti da portare a termine, sparsi per tutta l'impressionante ampiezza della mappa di gioco. Forza Horizon 5 è un vero e proprio evento del 2021 videoludico e consigliamo di effettuare il pre-load fin da ora, in modo da essere pronti sulla griglia di partenza il 9 novembre.

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition - Xbox, 11 novembre GTA: San Andreas - The Definitive Edition, uno screenshot che mostra i miglioramenti applicati Dopo tante voci di corridoio è infine giunta all'improvviso la conferma dell'esistenza di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, ovvero una rimasterizzazione totale dei tre capitoli storici che hanno dato il via alla saga di GTA per come la conosciamo negli ultimi 20 anni. Di quei tre titoli, su Xbox Game Pass possiamo giocare subito Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, forse il preferito in assoluto anche se risulta sempre difficile fare dei paragoni fra titoli di questo valore storico. Di certo, San Andreas resta veramente un titolo impressionante ancora oggi per ampiezza e quantità di contenuti e situazioni di gioco, rimanendo ancora insuperato sotto alcuni aspetti. La storia e la mappa viene riproposta in maniera fedele all'originale, ma il lavoro di rimasterizzazione riguarda numerosi aspetti del gioco: la grafica ovviamente è stata rielaborata con un nuovo sistema di illuminazione, texture ad alta definizione e arricchimento dei modelli 3D, ma sono stati migliorati anche i controlli, la distanza visiva, il sistema di guida e la gestione dei checkpoint.