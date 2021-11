Metroid Dread è il gioco del mese di ottobre 2021

Quello appena trascorso è stato un mese molto particolare: ottobre 2021 si è caratterizzato per l'uscita di parecchi giochi di notevole interesse, tanto che i voti sul gioco del mese si sono sparsi su un'ampia platea di possibili candidati, concentrandosi però maggiormente su un paio di titoli. In particolare su uno, ovvero Metroid Dread per Nintendo Switch, che è stato in questo modo nominato gioco del mese.

Il risultato è concorde tra lettori e redazione, come non accade spessissimo, e in questo caso emerge in seguito a una votazione piuttosto combattuta soprattutto fra le due opere che fin da subito si sono date battaglia nei cuori dei giocatori: il metroidvania di Nintendo e Mercury Steam da una parte e Age of Empires IV dall'altra. Quest'ultimo, infatti, in entrambi i sondaggi è finito secondo davvero per un'inezia, ma decisiva a mettere Metroid in cima al podio.

Per il resto, però, bisogna dire che ottobre 2021 è coinciso con l'uscita di una quantità di giochi davvero impressionante, tra i quali anche delle produzioni davvero di grosso calibro.

È un po' la situazione standard di questo periodo notoriamente molto affollato di nuove uscite che anche quest'anno è piuttosto in linea con la tradizione, nonostante i numerosi ritardi e posticipi che hanno sfoltito parecchio la lineup potenziale di questa fine del 2021. Con tutte le produzioni first party di Sony che sono state spostate all'inizio del 2022, il periodo pre-natalizio è affidato soprattutto a Microsoft, Nintendo e i third party, tra i quali si riconoscono alcuni titoli classici di questo periodo. A ottobre, però, c'è stato ancora spazio per tanta originalità, come dimostrano numerosi prodotti in lizza per il titolo di gioco del mese.