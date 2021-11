GTA 3 Defintive Edition: peso del download su PS5 scoperto, i dettagli sul pre-load

GTA 3 Definitive Edition è in arrivo su tante macchine da gioco, compresa PlayStation 5. Ora, abbiamo modo di scoprire il peso del download del gioco di Rockstar: 5.293 GB su PS5, senza considerare però la patch D1. Inoltre, sono stati condivisi i dati del pre-load.

Precisamente, l'informazione arriva da PlayStation Game Size. Come potete vedere qui sotto, GTA 3 Definitive Edition sarà disponibile per il pre-load il 9 novembre 2021, mentre il lancio effettivo è previsto per l'11 novembre 2021.

GTA 3 Definitive Edition, in versione PS5, pesa quindi il doppio - secondo quanto indicato da PlayStation Game Size - rispetto alla versione Nintendo Switch. Come vi avevo riportato, infatti, sulla console ibrida il gioco di Rockstar dovrebbe pesare 2.2 GB, stando ai dati condivisi da Nintendo stessa.

Ricordiamo comunque che i dati della versione PS5 non sono ufficiali ed è possibile che l'informazione venga aggiornata e modificata. Inoltre, ricordiamo che la patch D1 potrebbe cambiare in modo significativo la dimensione totale di GTA 3 Definitive Edition.

Rimanendo in tema, GTA 3 compie 20 anni, ecco come lo ricordano gli sviluppatori Sony e non solo.