The Sims 4: update gratuito aggiunge la modalità Scenario, ecco come funziona

EA ha introdotto all'interno di The Sims 4, tramite un update gratuito, una nuova modalità: Scenario. Questa nuova versione del gioco aggiunge degli obiettivi in stile missioni per un'esperienza più focalizzata.

Tramite un post blog dedicato, il team di sviluppo ha spiegato: "la parte divertente è che ci sono diversi risultati per ogni Scenario e ci sono molti modi per raggiungere quei risultati. Questo significa che c'è più di un modo per completare uno Scenario, quindi voi Simmers avete più opzioni per raggiungere il risultato" in The Sims 4.

The Sims 4, alcuni Sims giocano a scacchi

In questo momento in The Sims 4 sono disponibili due scenari: "Finding Love After a Breakup" (Trovare l'amore dopo una rottura) e "Making Money" (Guadagnare denaro). Il terzo sarà disponibile il 6 novembre 2021 e si chiamerà "Too Many Toddlers" (Troppi bambini).

Finding Love After a Breakup vedrà il proprio Sim che soffre per una rottura e cerca di trovare di nuovo l'amore: potremo salvare la relazione già in corso oppure incontrare qualcuno di nuovo. In Making Money, invece, i giocatori di The Sims 4 dovranno gareggiare per guadagnare 1 milioni di Simoleons partendo dal nulla.

Gli Scenari di The Sims 4 saranno gestiti separatamente dalle altre partite, quindi non dovrete temere di sovrascrivere i dati già esistenti. Nel corso del tempo, alcuni Scenari saranno modificati mentre altri saranno eliminati. Vi conviene quindi provare la modalità e singoli Scenari appena disponibili.

