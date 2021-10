The Sims 4: 20.000 giocatori chiedono di introdurre pronomi gender-neutral nel gioco

Oltre 20.000 giocatori di The Sims 4 hanno sottoscritto una petizione per introdurre all'interno del gioco di Electronic Arts dei pronomi gender-neutral, così da garantire maggiore inclusività all'interno del videogame.

Nel 2016, The Sims 4 ha introdotto un sistema di creazione dei Sims slegato dal genere: il corpo, il tipo di camminata e di voce non erano più legati all'essere uomo o donna. La petizione ammette che vi sono delle opzioni pensate per garantire maggiore inclusività, ma sottolinea anche che mancano dei proponi gender-neutral per le persone transessuali e non-binarie.

Due sims che giocano a scacchi, a sinistra una sim in abito bianco

"The Sims 4 ha fatto molta strada per i membri della comunità LGBTQIA2+ permettendoci di personalizzare le opzioni di genere per i nostri sims", si legge nella petizione iniziata da Momo Misfortune, streamer di Twitch, che è non-binary. "Tuttavia manca ancora la rappresentazione per i nostri sim transgender e non binari. Il gioco userà un linguaggio di genere basato sul tipo di corpo che avete scelto per il vostro sim (masc o femme). I pack recenti hanno aggiunto un linguaggio più neutro o la scelta di chiamare un sim per nome invece che lui/lei, ma il linguaggio di genere persiste ancora."

"Se potessimo avere l'opzione di scegliere i pronomi per il nostro sim o, per il team, di cambiare i vecchi testi di gioco in modo che siano di genere neutro come gli attuali dialoghi del pack, sarebbe importante per coloro che non sono ancora in grado di sentirsi veramente rappresentati nel gioco visto che i sims vengono chiamati con il genere sbagliato. Sono consapevole che un'opzione di pronome potrebbe creare problemi con le traduzioni in altre lingue. Anche se quanto chiesto non fosse aggiunto in The Sims 4, spero che la creazione di questa petizione mostri a EA e al team di The Sims che una novità di questo tipo sarebbe utile per The Sims 5." Potete trovare la petizione qui.

Ecco infine la recensione di The Sims 4: Vita in Campagna.