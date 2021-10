Uncharted, il film: video teaser trafugato, si vede una scena che ricorda il terzo gioco

Un piccolo canale YouTube, tale leozerow, ha caricato un frammento di un video teaser del film di Uncharted. Per meglio dire, ha condiviso una ripresa fatta a mano con una camera di bassa qualità del film di Sony. Potete vedere il video qui sopra, basato su una scena che ricorda proprio il terzo capitolo della saga.

In questo video, che verrà forse rimosso, possiamo vedere Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake che riprende i sensi. Il ragazzo è attaccato per il piede a dei blocchi di merce che escono da un aeroplano in volo: si tratta di una scena simile a quella di Uncharted 3, anche se ovviamente il film non è una trasposizione diretta dei film.

Tom Holland riesce poi a saltare di nuovo dentro l'aereo. A seguire vediamo il logo del film, che sembra puntare su un colore rossastro, forse ramato: difficile da dire vista la bassa qualità del video che non va oltre i 240p. La scena d'azione continua e finisce con Nathan Drake che viene lanciato fuori dall'aereo dopo essere stato colpito da un'auto. Infine vediamo la data di uscita, il 18 febbraio 2022, in esclusiva al cinema.

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che Uncharted Legacy of Thieves Collection arriva prima su PS5: versione PC più avanti.