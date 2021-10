God of War arriva su PC e Cory Barlog festeggia: "sono un po' come Kojima"

Come oramai tutti i videogiocatori sapranno, il 14 gennaio 2022 arriverà su PC God of War. Cory Barlog, su Twitter, ha festeggiato questa notizia e ha affermato di "essere un po' Kojima".

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Barlog ha riportato un tweet del 2019 nel quale affermava che avrebbe amato poter fare il porting di God of War su PC. "Si tratta, purtroppo, di una decisione ben al di sopra del mio livello. Come viene dimostrato ogni giorno, io non sono Kojima", in riferimento al fatto che Death Stranding sarebbe arrivato anche su PC oltre che su PS4.

Barlog, ora che God of War è in arrivo su PC, si sente di poter affermare: "Huh. Pare che io sia un po' come Kojima dopotutto? Mi sono serviti solo un paio di anni". Si tratta ovviamente di una battuta, un modo goliardico per festeggiare l'arrivo del gioco su una nuova piattaforma, ma sottolinea come le figure di spicco della compagnia e, soprattutto, i creativi dietro questi giochi, non sono altro che felici all'idea che più persone possano giocare e divertirsi con le loro opere, che hanno richiesto anni e anni di lavoro.

