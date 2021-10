God of War arriva su PC: la strategia di Sony è sempre più chiara?

God of War è in arrivo anche su PC. L'annuncio è avvenuto proprio questo pomeriggio e i giocatori PC di tutto il mondo stanno gioendo per questa notizia, anche quelli che l'hanno già giocato su console e vogliono semplicemente godersi l'avventura con qualche vantaggio tecnico aggiuntivo, come il supporto per l'ultra-widescreen 21:9.

Ovviamente i vantaggi di questa versione non si fermano a questo. Ci sono poi anche alcuni bonus in-game, i soliti contenuti estetici per i personaggi che piacciono ai fan ma alla fine lasciano il tempo che trovano. Più che parlare di God of War, è interessante discutere di quali possano essere gli altri titoli in arrivo su PC.

Dopotutto, Sony è ormai più che impegnata a portare su computer il proprio catalogo: non si tratta certo di pochi casi eccezionali, ma una strategia chiara e ponderata che avrà seguito. Abbiamo già Horizons Zero Dawn Complete Edition e Days Gone, ed è già stato annunciato l'arrivo della collection di Uncharted, che include il quarto capitolo e il suo "seguito" L'Eredità Perduta.

Ovviamente ci sono ancora moltissimi grandi giochi del portfolio PlayStation Studios che potrebbero arrivare su PC. Alcuni nomi che potrebbero venire in mente molto facilmente sono Ghost of Tsushima, che ha convinto il pubblico mondiale e otterrebbe lo stesso successo anche su PC, ma anche The Last of Us, che secondo le credibili chiacchiere di Jason Schreier ritornerà sotto forma di remake: quale occasione migliore per proporlo anche su PC?

Ellie e Joel di The Last of Us Remastered

La strategia di Sony è però abbastanza chiara e i giochi più recenti potrebbero non essere i migliori candidati per un porting PC. La compagnia non vuole infatti portare le proprie esclusive console su PC al D1 o poco tempo dopo, per non danneggiare il successo di PlayStation. Microsoft punta su Game Pass, ovvero un servizio multipiattaforma, e non le importa da quale piattaforma vengano spesi i soldi: ogni gioco è "solo" un modo per rendere l'abbonamento più interessante. Sony, invece, si basa molto sulle vendite di giochi di terze parti tramite PS Store e sull'abbonamento PS Plus, entrambi direttamente proporzionali al numero di console in circolazione.

Per questo motivo Sony sfrutta i giochi PlayStation su PC come un portabandiera del mondo console (come dichiarato da Sony stessa), come un assaggino di quello che si può gustare su PlayStation e invogliare i giocatori all'acquisto della console, sulla quale le nuove esclusive continuano ad essere pubblicate ignorando il mondo PC.

Sony vuole quindi attirare i giocatori PC verso il mondo console tramite le esclusive e non allontanare chi già possiede la console (che non deve aspettare anni prima di giocare un'esclusiva). Lo fa pubblicando giochi che hanno ormai vari anni sulle spalle e tramite titoli il cui seguito è in arrivo (Horizon e God of War, ad esempio).

Seguendo questa (potenziale) linea d'azione, diteci, quali potrebbero essere altri giochi PlayStation perfetti per il mondo PC, secondo voi?