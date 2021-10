God of War è su Steam ed Epic Games Store, la versione PC ha una data d'uscita

God of War è apparso all'improvviso su Steam ed Epic Games Store, con tanto di data d'uscita ufficiale messa in bella vista: 14 gennaio 2022. Si tratta di una mossa a sorpresa da parte di Sony, che non aveva annunciato niente in merito a una versione PC del gioco. Comunque l'arrivo di Kratos su PC non stupisce più di tanto, visto che ormai PlayStation è a tutti gli effetti un editore anche di questa piattaforma.

Vediamo anche qualche immagine, presa direttamente da Steam:

God of War per PC costa 49,99€ ed è già prenotabile. Chi lo acquisterà in anticipo riceverà i seguenti bonus:

Set di armature Voto di morte per Kratos e Atreus

Skin per scudo Guardiano dell'esilio

Skin per scudo Brocchiero della fucina

Skin per scudo Anima elfica lucente

Skin per scudo Scudo oscuro

Pagina Steam di God of War

Pagina Epic Games Store di God of War

Leggiamo ora le caratteristiche specifiche della versione PC, come riportate su Steam:

Grafica ad alta fedeltà

Una grafica sorprendente esaltata dal tuo PC. Goditi la vera risoluzione 4K sfruttando i dispositivi supportati, [MU1] oltre a un frame rate illimitato per ottenere le massime prestazioni. Metti a punto la tua configurazione tramite un'ampia gamma di preimpostazioni grafiche e opzioni: ombre a risoluzione più elevata, impostazione SSR migliorata, possibilità di aggiungere GTAO ed SSDO, e molto altro.

NVIDIA DLSS e Reflex Support

Un connubio di qualità e prestazioni. Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale di NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) per aumentare il frame rate e generare immagini nitide e di qualità superba con le GPU Nvidia selezionate. Utilizza la tecnologia NVIDIA Reflex a bassa latenza, che ti consente di agire più rapidamente e ottenere combo più letali offrendoti il gameplay reattivo che hai sempre desiderato con le GPU GeForce.

Personalizzazione dei comandi

Gioca a modo tuo. Grazie al supporto per i controller wireless DUALSHOCK 4, DUALSENSE e un'ampia gamma di altri gamepad, oltre alle combinazioni totalmente personalizzabili per mouse e tastiera, hai il potere di perfezionare ogni azione per adattarla al tuo stile di gioco.

Supporto ultra-wide

Immergiti come mai prima d'ora. Viaggia attraverso i regni norreni e ammira panorami mozzafiato con il meraviglioso widescreen panoramico. Con il supporto per l'ultra-widescreen 21:9, God of War™ offre un'esperienza di qualità cinematografica che amplia ulteriormente la teatralità senza interruzioni della produzione originale.

Leggiamo, infine, i requisiti di sistema della versione PC di God of War:

God of War per PC, requisiti minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Coming Soon

Scheda video: Coming Soon

DirectX: Versione 11

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

God of War per PC, requisiti consigliati: