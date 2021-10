Destiny 2 - La Regina dei Sussurri: dungeon assenti nella Standard Edition, fan infuriati

Per accedere ai nuovi dungeon di Destiny 2 in arrivo con l'espansione La Regina dei Sussurri e in futuro non saranno inclusi nella Standard Edition. Una scelta quella di Bungie che ha mandato su tutte le furie gli utenti.

Come confermato da Bungie oggi, i due nuovi dungeon ("segrete" nella versione italiana) che verranno aggiunti a Destiny 2 nel 2022 e oltre con l'Anno 5 non saranno inclusi nella versione standard dell'espansione né nel season pass.

Questo significa che per poter accedere a tali attività sarà necessario acquistare la Deluxe Edition de La Regina dei Sussurri al prezzo di 79,99 euro, che include l'espansione, le stagioni 16-19, una mitraglietta esotica, un catalizzatore, un decoro e un astore esotico e, per l'appunto, l'accesso alle due segrete.

In alternativa, in futuro Bungie permetterà ai possessori della Standard Edition di acquistare i due dungeon separatamente o di eseguire l'upgrade alla Deluxe Edition, ma nonostante ciò la cosa ha fatto storcere il naso ai fan della serie sulla nuova politica di monetizzazione dello studio.

Destiny 2, la Regina dei Sussurri

"Abbiamo visto delle discussioni riguardo ai dungeon e vogliamo chiarire come verranno distribuiti nel corso del prossimo anno.", afferma il community manager Cozmo su Reddit. "Acquistando la deluxe edition digitale de La Regina dei Sussurri riceverete l'espansione, tutte e quattro le stagioni del 2022 e i due dungeon. Acquistando la standard edition, invece, potrete eseguire l'upgrade alla Deluxe Edition in un secondo momento. Inoltre permetteremo di acquistare separatamente i dungeon in futuro, ma questi non saranno inclusi nel season pass."

Nonostante l'intervento del Community Manager di Bungie tuttavia le polemiche non sembrerebbero essersi placate, come potrete notare su Reddit.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri sarà disponibile dal 22 febbraio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Nel frattempo è iniziata la Festa delle Anime Perdute, l'evento gratuito a tema Halloween di Destiny 2.