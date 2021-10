Destiny 2: La Festa delle Anime perdute, dettagli sull'evento gratuito a tema Halloween

Bungie ha annunciato che è nuovamente disponibile La Festa delle Anime Perdute in Destiny 2. Si tratta della tradizione annuale che invita i guardiani a festeggiare la luce nell'oscurità. Il team ha condiviso un trailer, che potete vedere qui sopra, e i dettagli dell'evento gratuito.

"Condividi spiriti spaventosi, deliziosi dolcetti e le storie di chi è perduto ma non dimenticato." Questa la frase di descrizione dell'evento gratuito di Destiny 2. È stato inoltre confermato che la durata de La Festa delle Anime Perdute sarà dal 12 ottobre al 2 novembre.

L'evento porterà con sé tre nuove storie sotto forma di settori infestati. "Creature senza testa infestano i bui recessi della Luna, un guardiano è inseguito su Nessus e la spaventosa unione tra un exo e una mente vex crea qualcosa di nuovo e terrificante." Questo è quanto ha annunciato Bungie per Destiny 2.

Non mancheranno ovviamente delle ricompense: potremo sbloccare il nuovo fucile a impulsi esotico Verde Giurassico, viaggiare su un astore esotico e ottienere le tante ricompense disponibili durante la Festa delle Anime Perdute. Eva offrirà anche l'emblema Tonfo nella notte ai guardiani che si aggireranno nei settori infestati.

La community ha inoltre detto la propria quest'anno con l'hashtag #TeamDino: sono quindi ora disponibili nell'emporio Everversum set di decori a tema dinosauri. Sappiate infine che La Festa delle Anime Perdute non è l'unico evento in arrivo quest'anno. La stagione dei Perduti proporrà altri eventi di gioco gratuiti, i festeggiamenti per i 30 anni di Bungie, e molto altro.

Parlando sempre di Destiny 2 e la Stagione dei perduti: ecco il calendario degli eventi da ottobre a febbraio.