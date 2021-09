Destiny 2 Stagione dei perduti: calendario degli eventi da ottobre a febbraio

Bungie ha condiviso un'immagine tramite la quale ha svelato il calendario degli eventi della Stagione dei Perduti di Destiny 2. In questo modo possiamo vedere quali sono le novità più importanti previste per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio per lo sparatutto in prima persona.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, si inizierà con l'evento Festa delle anime perdute, che includerà "maschere, dolci e settori infestati". A questo, sempre per il periodo ottobre-novembre, si aggiungeranno nuovi aggiornamenti per la Stagione dei perduti di Destiny 2: arriverà Cala la Notte gran maestro, un allineamento astrale e opzioni per la modalità Reame Infranto.

Destiny 2: calendario degli eventi per La Stagione dei Perduti

Per quanto riguarda invece il periodo dicembre - febbraio, Bungie ha in programma un evento per i propri 30 anni. Ci sarà una nuova segreta, un'impresa esotica per Gjallarhorn, una nuova offensiva a 6 giocatori, armi emblematiche dal passato di Bungie e "molto altro". Inoltre, ci saranno anche nuovi eventi stagionali come Momenti di Trionfo e L'Aurora.

Come già sapevamo, la successiva Stagione (per ora senza nome) di Destiny 2 inizierà il 22 febbraio 2022, ovvero il giorno dell'uscita dell'espansione La Regina dei Sussurri. Sappiamo inoltre che Destiny 2 vuole diventare un film, uno show TV e non solo: Bungie sta assumendo.