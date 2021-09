Xiaomi 11T: specifiche e disponibilità degli Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11T e del nuovo Xiaomi 11 Lite NE

Con un evento denso di novità, Xiaomi ha annunciato in via ufficiale la serie Xiaomi 11T con due modelli, ovviamente 5G, ai quali ha affiancato anche lo Xiaomi 11 Lite NE, nuova edizione migliorata dello Xiaomi 11 Lite già in circolazione da tempo. Il modello di punta è ovviamente lo Xiaomi 11T Pro con chip Snapdragon 888, schermo AMOLED da 120 Hz, ricarica rapidissima e prezzo 649,90 euro. Il secondo è invece lo Xiaomi 11T con schermo identico ma SoC MediaTek Dimensity 1200 Ultra, altoparlanti meno lussuosi e prezzo di 549,90 euro. Infine cè lo Xiaomi 11 Lite NE, un modello da 399 euro con SoC Qualcomm Snapdragon 778G, schermo AMOLED da 6.55 pollici e refresh 90 Hz.

Xiaomi 11T Pro

In cima c'è il nuovo Xiaomi 11T Pro, un modello di fascia alta con processore Qualcomm Snapdragon 888, da 8 a 12 GB di memoria, schermo FHD+ AMOLED da 120 Hz, fotocamera principale da 108 MP, registrazione video 8K, altoparlanti Harman Kardon, spessore di appena 8,8 millimetri e ricarica estremamente rapida da 120 W che permette di arrivare al 100% di autonomia in appena 17 minuti. Il cuore dello smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 888, in due varianti con 8 GB e 12 GB di memoria, che offre prestazioni elevate in funzione dello schermo AMOLED da 120 Hz con supporto HDR10+ e vetro Gorilla Glass di ultima generazione.

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Xiaomi 11T Pro:

Scheda tecnica Xiaomi 11T Pro

SoC: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Schermo: AMOLED 6,67" FHD+ 20:9, refresh rate 120 Hz con Adaptive-Sync, luminosità 1000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR 10+, sensore ambientale

AMOLED 6,67" FHD+ 20:9, refresh rate 120 Hz con Adaptive-Sync, luminosità 1000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR 10+, sensore ambientale Memoria/storage: 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB Altoparlanti: 2 altoparlanti Harman Kardon con Dolby Atmos

2 altoparlanti Harman Kardon con Dolby Atmos Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C Sensore impronte digitali: laterale Arc

laterale Arc Fotocamere: anteriore 20 MP, principale 108 MP con f/1,75 (pixel 2.1 μm), secondaria 8 MP ultra 120 gradi f/2,2 (grandangolare), telemacro 5 MP f/2,4

anteriore 20 MP, principale 108 MP con f/1,75 (pixel 2.1 μm), secondaria 8 MP ultra 120 gradi f/2,2 (grandangolare), telemacro 5 MP f/2,4 Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida HyperCharge da 120 W (100% in 17 minuti)

5.000 mAh, ricarica rapida HyperCharge da 120 W (100% in 17 minuti) Dimensioni: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

164,1 x 76,9 x 8,8 mm Peso: 204 grammi

204 grammi Disponibilità: 28 settembre

28 settembre Prezzo: 8/128 GB 649,90 euro, 8/256 GB 699,90 euro, 12/256 GB ND

Le varianti dello Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Lo Xiaomi 11T monta lo stesso identico schermo da 6.67 pollici dello Xiaomi 11T Pro ma si accontenta del SoC MediaTek Dimensity 1200 Ultra con un massimo di 8 GB, di una fotocamera anteriopre inferiore e di due altoparlanti meno lussuosi. Non rinuncia però a nulla per quanto riguarda comparto fotografico principale, capienza della batteria e lettore di impronte laterale. Risulta però inferiore la ricarica rapida, comunque da 67 W e capace di portare l'autonomia al 100% in 36 minuti.

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Xiaomi 11T:

Scheda tecnica Xiaomi 11T

SoC: MediaTek Dimensity 1200 Ultra

MediaTek Dimensity 1200 Ultra Schermo: AMOLED 6,67" FHD+ 20:9, refresh rate 120 Hz con Adaptive-Sync, luminosità 1000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR 10+, sensore ambientale

AMOLED 6,67" FHD+ 20:9, refresh rate 120 Hz con Adaptive-Sync, luminosità 1000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR 10+, sensore ambientale Memoria/storage: 8/128 GB, 8/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB Altoparlanti: 2 altoparlanti con Dolby Atmos

2 altoparlanti con Dolby Atmos Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C Sensore impronte digitali: laterale Arc

laterale Arc Fotocamere: anteriore 16 MP, principale 108 MP con f/1,75 (pixel 2.1 μm), secondaria 8 MP grandangolare 120 gradi f/2,2 (pixel 1.12 μm), telemacro 5 MP f/2,4

anteriore 16 MP, principale 108 MP con f/1,75 (pixel 2.1 μm), secondaria 8 MP grandangolare 120 gradi f/2,2 (pixel 1.12 μm), telemacro 5 MP f/2,4 Batteria: 5.000 mAh, ricarica rapida HyperCharge da 67 W (100% in 36 minuti)

5.000 mAh, ricarica rapida HyperCharge da 67 W (100% in 36 minuti) Dimensioni: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

164,1 x 76,9 x 8,8 mm Peso: 203 grammi

203 grammi Disponibilità: 12 ottobre

12 ottobre Prezzo: 8/128 GB 549,90 euro, 8/256 GB 699,90 euro

Le varianti dello Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite NE

Lo Xiaomi 11 Lite NE non fa parte della nuova serie ma, in arrivo già il 28 settembre, va a migliorare quella vecchia con un modello Lite migliorato che equipaggia schermo AMOLED sempre FHD+ ma in questo caso da 6.55 pollici e 90 Hz di refresh. La fotocamera principale, inoltre, è da 60 MP, la ricarica rapida da 33 W e gli altoparlanti non godono di supporto Dolby Atmos. Ma la dotazione complessiva, che comprende lettore di impronte e resistenza IP53, è ottima, soprattutto in relazione a uno spessore di appena 6,8 millimetri.

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Xiaomi 11 Lite NE:

Scheda tecnica Xiaomi 11 Lite NE

SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Qualcomm Snapdragon 778G 5G Schermo: AMOLED 6,55" FHD+ 20:9, refresh rate 90 Hz, campionamento 240 Hz, HDR10+ e Dolby Vision

AMOLED 6,55" FHD+ 20:9, refresh rate 90 Hz, campionamento 240 Hz, HDR10+ e Dolby Vision Memoria/storage: 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB

6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB Altoparlanti: 2 altoparlanti

2 altoparlanti Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C Sensore impronte digitali: laterale

laterale Fotocamere: anteriore 20 MP, principale 64 MP con f/1,79 (pixel 0.7 μm), secondaria 8 MP grandangolare 120 gradi f/2,2 (pixel 1.12 μm), telemacro 5 MP f/2,4

anteriore 20 MP, principale 64 MP con f/1,79 (pixel 0.7 μm), secondaria 8 MP grandangolare 120 gradi f/2,2 (pixel 1.12 μm), telemacro 5 MP f/2,4 Batteria: 4.250 mAh, ricarica rapida 33 W

4.250 mAh, ricarica rapida 33 W Dimensioni: 160,53 x 75,73 x 6,81 mm

160,53 x 75,73 x 6,81 mm Peso: 158 grammi

158 grammi Disponibilità: 12 ottobre

12 ottobre Prezzo: 6/128 GB 399,90 euro, 8/128 449,90 euro, 8/256 ND