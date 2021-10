Pokémon: compagnia cinese copia una famosa musica della serie Nintendo

Una compagnia cinese - LingoAce - ha apparentemente copiato una canzone di Pokémon. Come potete vedere nel video qui sopra, segnalato da Nintendolife.com, il video utilizza una musica che ricorda senza grandi difficoltà "All Follow Me" della saga di Game Freak.

Potete fare un confronto voi stessi ascoltando il video in apertura e poi il video seguente. La musica qui sotto è utilizzata in Pokémon quando un NPC ti insegna qualcosa o ti porta a fare un giro di una nuova ambientazione. Si tratta di una musica molto allegra e piacevole da ascoltare.

Il video cinese è stato visto più di 332.000 volte ed è attualmente non in elenco. Ci sono però zero commenti e un numero di Mi Piace e Non Mi Piace molto basso (95 in totale, al momento della scrittura). Viene quindi il sospetto che queste visite siano state acquistate e non realmente ottenute tramite utenti. LingoAce, in questo filmato, sta promuovendo una piattaforma di apprendimento per bambini.

Crediamo che appena Nintendo si renderà conto di quello che è successo, provvederà a far rimuovere il video. Per il momento non è ancora avvenuto, probabilmente perché il video non è in elenco e solo ora ha iniziato a far parlare di sé. Il filmato è disponibile da circa un mese.

