Leggende Pokémon Arceus è open world o no? Nintendo dà una prima spiegazione

Recentemente è emerso il dubbio che Leggende Pokémon Arceus non sia realmente un grande open world in stile The Legend of Zelda Breath of the Wild, quanto più un gioco ad aree come Monster Hunter. Ora, Nintendo ha dato una prima risposta alla questione.

Tramite un comunicato ufficiale inviato a Kotaku, che aveva riportato come noi le informazioni sulla possibile mancanza di un vero open world, Nintendo afferma: "In Leggende Pokémon Arceus, il Villaggio Giubilo servirà come base per le missioni di rilevamento. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta e aver preparato la loro prossima escursione, i giocatori partiranno dal villaggio per studiare una delle varie aree aperte della regione di Hisui. Dopo aver finito il lavoro di rilevamento, i giocatori dovranno tornare ancora una volta per prepararsi al loro prossimo compito. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori informazioni sull'esplorazione della regione di Hisui."

Il monte al centro di Leggende Pokémon Arceus

Nintendo afferma quindi che la struttura è effettivamente simile a quelle di un Monster Hunter, con escursioni nel mondo esterno che non è un vero e proprio enorme open world, quanto più un insieme di grosse aree. Non è però ancora chiaro se potremo effettivamente spostarci tra le varie aree tramite dei caricamenti o se ogni missione sarà obbligatoriamente limitata a una certa zona. Dovremo attendere che Nintendo sveli più dettagli su Leggende Pokémon Arceus.

