Leggende Pokémon Arceus: la mappa potrebbe non essere un vero open world

Leggende Pokémon Arceus è probabilmente il capitolo della saga di Game Freak più innovativo, soprattutto grazie alla sua natura open world e action. Ora, però, "l'esperto Pokémon" Joe Merrick - di Serebii - ha fatto notare che il gioco potrebbe include una mappa non completamente open world.

Come potete vedere anche voi nel tweet qui sotto, Merrick condivide due immagini tratte da uno dei recenti trailer di Leggende Pokémon Arceus. In queste immagini possiamo vedere la mappa di gioco in due formati. La prima immagine mostra una sezione della mappa circondata da una linea, il che permette di capire che si tratta di una specifica parte dell'open world. La seconda mappa mostra proprio tale sezione, nel dettaglio. Possiamo vedere che i contorni sono sfumati, come se non fosse completamente connessa al resto del mondo di gioco.

In altre parole, Leggende Pokémon Arceus non sarebbe un intero open world come The Legend of Zelda Breath of the Wild, ma un gioco a zone indipendenti come Monster Hunter o Xenoblade Chronicles 2.

Badate bene: Nintendo e Game Freak non hanno confermato nulla di tutto questo. Si tratta solo di una supposizione di Merrick: per quanto basata sui trailer ufficiali di Leggende Pokémon Arceus, si tratta solo di un rumor.

Merrick afferma comunque che una scelta di questo tipo non lo turberebbe. Voi cosa ne pensate? Un open world a mappe indipendenti vi piacerebbe?

Sapevate che un fan ha già creato Leggende Pokémon Arceus: il video mostra una versione completa del gioco.