Leggende Pokémon Arceus creato da un fan: il video mostra una versione completa del gioco

Lo YouTuber Avatar Nick ha creato la propria versione di Leggende Pokémon Arceus prima ancora dell'uscita del vero gioco. Ora, ce l'ha mostrata in versione funzionante in un video, con tutti gli 898 Pokémon inclusi.

La creazione di questa versione fan-made di Leggende Pokémon Arceus è stata realizzata tramite Unity. Non sappiamo quanti Pokémon, esattamente, saranno inclusi nel vero gioco, ma per non rischiare Avatar Nick li ha inseriti tutti. Ovviamente, come avrete intuito, creare quasi 900 Pokémon da solo è un'impresa impossibile in tempi brevi. Lo YouTuber ha però sfruttato il fatto che online sono disponibili dei modelli di tutte le creature, mentre le animazioni possono essere estratte dai giochi Nintendo 3DS.

Ovviamente non basta creare i Pokémon e inserirli in una grossa mappa che sembri più o meno quella di Leggende Pokémon Arceus. Avatar Nick ha anche lavorato sul personaggio, usando il modello di Rosso della prima generazione Pokémon. Inoltre, ha creato il sistema di combattimento a turni usando le statistiche le mosse vere dei Pokémon, ha inserito la possibilità di cattura i Pokémon lanciando una sfera-poké (usando le equazioni che tutti possono trovare su Wikipedia come punto di riferimento per calcolare il successo della cattura).

Ha anche inserito una serie di Pokémon cavalcabili svelati nei trailer di Pokémon Leggende Arceus. L'unico problema è che uno dei Pokémon - Basculegion - non esiste nei precedenti giochi, quindi lo ha sostituito con un modello di Gyarados Rosso.

Si tratta di un progetto fan-made che non sarà ovviamente pubblicato, ma è un esperimento interessante da vedere. Infine, vi segnaliamo le dimensioni al D1 di Leggende Pokémon Arceus.