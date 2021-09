Marvel: i Russo, registi di Avengers, potrebbero non tornare per colpa di Disney+, per un report

Secondo un nuovo report del Wall Street Journal, i "Russo brothers" - registi di Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, potrebbero non tornare alla regia di un film Marvel per "colpa" di Disney +.

Precisamente, secondo il report, i Russo sono preoccupati della modalità tramite la quale futuri film Marvel potrebbero essere pubblicati e che tipo di impatto avrebbe sulle loro paghe lo streaming. Il tutto si lega anche alla causa legale contro Disney intentata da Scarlett Johansson riguardo alla pubblicazione di Black Widow su Disney +.

Scarlett Johansson in Black Widow

Johansson ha fatto causa a Disney poiché i suoi guadagni sono legati al successo al botteghino, ma Black Widow è stato pubblicato tramite Accesso VIP su Disney Plus, oltre che al cinema. Questo, dal punto di vista dell'attrice, è stato un danno per lei. Secondo il report, i registi di Avengers Endgame avrebbero raggiunto "un impasse" per lo stesso motivo.

Il report segnala che Kevin Feige ha spinto per pubblicare Black Widow solo al cinema, ma è stato obbligato a utilizzare la "soluzione" Accesso VIP di Disney + poiché i film e show TV della Fase 4 di Marvel dovevano essere pubblicati in un certo ordine e non era possibile rimandare. Ricordiamo anche che Shang-Chi e La leggende dei dieci anelli è stato pubblicato solo al cinema e sta ottenendo risultati record al botteghino: è credibile che Marvel voglia continuare a dare priorità alla pubblicazione esclusiva per le sale.

