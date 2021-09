Eternals: Angelina Jolie spiega perché si è unità al Marvel Cinematic Universe

Dopo lunga attesa, il nuovo film Marvel dedicato agli Eterni è in arrivo. Eternals potrà contare su molti attori di alto livello e, tra i vari, c'è anche Angelina Jolie. L'attrice interpreterà Thena, una degli Eterni. Ma perché la donna ha deciso di unirsi al Marvel Cinematic Universe? Parlando a The Direct, Jolie ha spiegato la questione.

Ecco le sue parole, in traduzione: "Questa è la vera ragione per la quale ho voluto fare questo film: diventare parte di una famiglia così grande e diversificata; e non mi importava la grandezza del ruolo che mi sarebbe stato assegnato."

Thena, il personaggio di Angelina Jolie in Eternals

Ha anche aggiunto: "Ciò che mi ha sorpreso di più nell'entrare nel Marvel Cinematic Universe e nel lavorare con Chloé [ndr, la regista di Eternals] è stato quanto fosse con i piedi per terra. La prima volta che il cast si è incontrato, lei era scalza e si è seduta sul pavimento. È stato attraverso questo primo incontro che abbiamo scoperto che ci percepivamo come geek e disadattati, e questo ci ha collegato tutti e ha aggiunto un altro strato alla storia di Eternals. Sono state le nostre stranezze e differenze a diventare i nostri superpoteri. Chloé è il grande equalizzatore - anche se stava lavorando con un cast enorme e pieno di star, ci ha trattato tutti con la stessa quantità di attenzione e cura".

