Steam Deck: il trackpad potrebbe permettere funzioni uniche nei giochi

Valve è nota per le proprie innovazioni sia a livello software che a livello hardware e Steam Deck non sembra essere da meno. Ora, grazie a un brevetto, possiamo vedere che il trackpad della console portatile potrebbe permettere funzioni uniche all'interno dei giochi.

Il brevetto descrive il trackpad come una componente "ricca di sensori" per "funzionalità di controllo avanzate". Il trackpad di Steam Deck è in grado di "rilevare una quantità di forza associata alla pressione". In altre parole, potrebbe essere usato per rilevare una serie di input diversi a seconda di quanto il giocatore preme.

Questo potrebbe avere varie applicazioni. Provate ad esempio a immaginare di dover scoppiare un palloncino: invece di premere semplicemente un tasto, si può premere sul trackpad di Steam Deck. Si tratterebbe di un'esperienza più realistica e sensorialmente più profonda. Inoltre, secondo il brevetto è possibile usare il trackpad in combinazione con i normali tasti, così da creare scene di gameplay interattive uniche.

I sensori del trackpad, secondo il brevetto di Steam Deck, possono essere resi più o meno sensibili a seconda del gioco o della situazione di gameplay specifica, così da personalizzare l'esperienza in modo più profondo. Gli sviluppatori potrebbero ad esempio aumentare al massimo il livello di pressione richiesta per eseguire un'azione, così da rendere più tesa una scena di gioco.

Come sempre, parliamo di un brevetto che propone giusto qualche idea. Bisognerà vedere poi se gli sviluppatori introdurranno effettivamente funzioni personalizzate all'interno della versione Steam Deck del proprio gioco.

