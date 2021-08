Steam Deck in 4K? "Forse in uno o due anni sarà più fattibile"

Steam Deck sarà disponibile (per chi l'ha preordinata) a partire da dicembre 2021. Valve, però, sta già pensando al futuro e ritiene che una Steam Deck 4K non è ora possibile, ma potrebbe esserlo in uno o due anni. Ecco cosa è stato detto.

Greg Coomer, designer di Valve, intervistato da RPS ha affermato: "Penso che spesso sia molto interessante per Valve, perché molti di noi vogliono trattare anche questo dispositivo come una piattaforma che può essere aggiornata a piacimento, e possiamo semplicemente, sai, perché non aggiornarla ogni tre mesi? Ovviamente, non sarebbe il miglior servizio per gli sviluppatori di giochi o per i clienti. Stiamo già guardando al futuro perché crediamo che questa sia una linea di prodotti che avrà una lunga vita, quindi ovviamente stiamo pensando a cosa costruiremo dopo, e stiamo iniziando a fare piani in quelle direzioni. Non c'è un progetto per Steam Deck 2, ma stiamo pensando lungo queste linee e stiamo già avendo conversazioni su cosa fare per la nostra prossima iterazione del dispositivo."

Steam Deck: il gioco riprodotto è Control

Ancora più interessante però quanto detto da Greg Coomer e Lawrence Yang, i quali spiegano che "puntare al 4K e avere un display che può mostrare tale risoluzione non era un nostro obiettivo in fase di design". Affermano che "non sarebbe valso la pena. Tecnicamente, è probabile che sia possibile creare un device di quella grandezza con un output in 4K e in grado di eseguire quei giochi, ma quale sarebbe stato l'aspetto del device? Quanto a lungo avrebbe eseguito i giochi? Quanto si sarebbe scaldato? C'è molto da bilanciare e siamo in realtà felici di quello che abbiamo creato. Sai, la tecnologia va avanti. Forse tra uno o due anni avremo qualcosa che lo renderà più fattibile".

La domanda è: lo vorreste uno Steam Deck in 4K, oppure su un device portatile la risoluzione non è la vostra priorità? Ecco infine il trailer ufficiale per la "console portatile più potente al mondo".