Moonglow Bay: data di uscita, sarà su Xbox Game Pass al D1

Moonglow Bay, sviluppato da Bunnyhug, ha ora una data di uscita: 7 ottobre 2021, in versione PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal D1, sia in versione computer che in versione console.

Moonglow Bay è un gioco di ruolo slice-of-life a tema ittico. Ci troviamo in una cittadina costale del Canada, negli anni '80. I cittadini sono spaventati dall'idea di andare a pesca e noi dovremo aiutare il paese a risorgere dalle proprie ceneri. Il gioco prende ispirazione da Harvest Moon e Legend of the River King e mira a "catturare la magia della pesca".

Moonglow Bay: un esempio di pesce che sarà possibile pescare

Moonglow Bay sarà giocabile in solitaria o in cooperativa con un amico. Il loop di gioco consiste nell'andare a pesca, catturare un pesce, cucinarlo e vendere quando creato per potenziare i propri equipaggiamenti e la barca da pesca, così da viaggiare ancora più lontano e trovare nuovi pesci. Potremo usare reti da pesca, posizionare trappole, pescare tra il ghiaccio o muoverci tra i geysers. Ci saranno oltre 100 tipi di specie acquatiche.

Moonglow Bay sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store, oltre che su Xbox Game Pass Ultimate per PC e Xbox. Come detto, sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021. Potete vederne il trailer gameplay dal Wholesome Direct dell'E3 2021.