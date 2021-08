The Wonderful 101 Remastered: The Prince Vorkken, nuovo DLC disponibile ora

The Wonderful 101 Remastered ha ottenuto in queste ore un nuovo DLC, intitolato The Prince Vorkken e annunciato da Platinum Games praticamente in corrispondenza del lancio, al prezzo di solo 1 dollaro.

The Prince Vorkken consente ai giocatori di prendere il controllo dell'erede al trono che dà il nome al DLC e contiene anche una nuova Unite Ability, che si aggiunge alle abilità speciali già presenti nel gioco, chiamata Enemy Unite.

Più che un'espansione in termini narrativi, si tratta dello sblocco di una nuova modalità che consente di modificare il personaggio principale nel Principe Vorkken Ohgee, erede al trono della cometa Rhullo e leader degli Space Pirates Guyzoch.

In qualità di principe Vorkken, il protagonista assume l'abilità chiamata Enemy Unite, che corrisponde sostanzialmente alla Multi-Unite ed è in grado di evocare lo Unity Monster, ovvero una sorta di alieno particolarmente possente. Prince Vorkken può essere utilizzato anche con il DLC Time Attack, come personaggio giocabile aggiuntivo.



Dopo aver acquistato e installato il DLC, i giocatori possono passare in ogni momento dalla modalità normale a quella con protagonista il principe Vorkken. The Wonderful 101 ha ricevuto a novembre una demo gratuita con Wonder Bayonetta, per conoscere meglio il gioco, che è una versione rimasterizzata dell'originale uscito nel 2013 su Nintendo Wii U, vi rimandiamo alla recensione di The Wonderful 101 Remastered.