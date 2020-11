The Wonderful 101: Remastered, demo gratuita disponibile con Wonder Bayonetta

Platinum Games ha rilasciato la demo gratuita di The Wonderful 101: Remastered con una sorpresa: Wonder Bayonetta. La potete scaricare per Nintendo Switch, PS4 e PC (Steam). Probabilmente lo sviluppatore giapponese mira a far conoscere il gioco a più persone possibili. Il nostro consiglio ovviamente è quello di scaricarla e di farvi un'idea in prima persona del gameplay. E poi c'è Bayonetta.

Un team di eroi di tutto il mondo deve UNIRSI per proteggere la Terra da invasori alieni pericolosi! Questo gruppo di 100 Eroi Fantastici lavora insieme, combinando tutte le abilità individuali, per creare una serie di forme diverse. Può creare il pugno di un gigante, oppure una lama affilata: il gruppo userà tutte le sue capacità e la sua potenza per annientare i nemici! E il membro finale di questo team composto da eroi coraggiosi... sei tu.

The Wonderful 101: Remastered è un gioco sviluppato da PlatinumGames, già creatore di Bayonetta, ASTRAL CHAIN, NieR:Automata e Metal Gear Rising: Revengeance! Questo gioco sarà il primo a essere pubblicato direttamente da PlatinumGames ed è la versione migliorata di The Wonderful 101, pubblicato da Nintendo il 15 settembre del 2013, in esclusiva per la Wii U.

The Wonderful 101: Remastered offre delle possibilità nuove per controllare 100 eroi tutti insieme, grazie ai comandi fluidi e all'azione dinamica, gli elementi caratteristici di PlatinumGames. Tutta la storia è caratterizzata dal coraggio eroico e dall'amicizia, e da una lotta continua contro il male; si tratta del gioco più ambizioso creato da PlatinumGames, fino a questo momento.

Hideki Kamiya, direttore di The Wonderful 101, ha supervisionato questa nuova edizione, apportando numerosi miglioramenti, per assicurare che questo gioco possa essere giocato, e apprezzato pienamente, da tutti e su tutte le piattaforme; i miglioramenti riguardano grafica, frequenza dei fotogrammi e tempi di caricamento, tutti aspetti che, nel loro insieme, contribuiscono a offrire un'esperienza migliore su tutti i fronti.

The Wonderful 101: Remastered demo su Steam

The Wonderful 101: Remastered demo su PlayStation store