Pokémon Spada e Scudo, la replica della Poké Ball è disponibile per il preorder

La replica della Poké Ball utilizzata anche n Pokémon Spada e Pokémon Scudo è ora disponibile per il preorder: si tratta di un fantastico oggetto da collezione realizzato da The Wand Company.

Creata in occasione del venticinquesimo anniversario di Pokémon, la sfera in metallo pressofuso si pone come un acquisto imperdibile per i fan della serie.

Oggi The Pokémon Company International e The Wand Company hanno annunciato la loro collaborazione per lanciare la primissima serie di repliche della Poké Ball realizzata in pressofusione che offre ai fan la fantastica opportunità di collezionare repliche premium delle popolarissime Poké Ball, Mega Ball, Ultra Ball e Premier Ball, disponibili nell'arco del 2021.

Dotata di una tecnologia di rilevamento della prossimità, il pulsante di questa replica si illumina in seguito alla percezione di un movimento e, quando viene premuto, cambia colore o inizia una sequenza di luci associata alla cattura di Pokémon.

Ideale per i collezionisti, ciascuna replica è dotata di una custodia di presentazione, autenticata da un ologramma numerato singolarmente e una base in acciaio lucido e inossidabile che permette di proteggere e mettere in mostra il prodotto in vari modi.

All'apertura della custodia sono visibili anche delle luci colorate che possono essere controllate tramite una targa di metallo sensibile al tocco, situata sul fronte della custodia.

"La Poké Ball è uno dei simboli del marchio Pokémon e siamo felici di collaborare con The Wand Company per poterla ricreare e offrire un pezzo da collezione di alta qualità ai nostri fan", ha detto Amy Sachtleben, direttrice del dipartimento di Licensing di The Pokémon Company International.

"The Wand Company è nota per il suo design innovativo e i prodotti di assoluta eccellenza ed è quindi il partner ideale per dare vita a questo progetto."

"La possibilità di lavorare con un marchio storico come Pokémon è la realizzazione di un sogno di una vita per il team di The Wand Company", ha detto Chris Barnardo, il direttore generale di The Wand Company.

"È stato un progetto molto interessante e non vediamo l'ora di condividere la nostra straordinaria serie di Poké Ball con i fan di tutto il mondo."

Il lancio del prodotto è stato promosso anche durante la "Macy's Thanksgiving Day Parade" in cui la versione della Poké Ball classica è apparsa insieme ai Pokémon. Un Allenatore di Pokémon, affiancato da un gruppo di Pikachu danzanti, ha sollevato al cielo la Poké Ball per mostrarla ai milioni di fan di tutto il mondo. La Poké Ball è già disponibile per le prenotazioni.

In quanto prima della serie, la replica della Poké Ball può essere prenotata a partire da oggi attraverso Amazon o altri rivenditori partecipanti all'iniziativa di tutto il mondo. I prodotti prenotati in anteprima verranno spediti ai clienti e arriveranno il 27 febbraio 2021, in occasione del Pokémon Day.