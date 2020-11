Pokémon si prepara al 25° anniversario, logo svelato

Pokémon sta per festeggiare il suo 25° anniversario e spunta già quello che sembra essere il logo ufficiale dell'iniziativa, che rappresenta un'altra ricorrenza importante fra le molte che sono emerse in questi ultimi anni.

Non sappiamo ancora come The Pokémon Company o Nintendo abbiano intenzione di celebrare i 25 anni di Pokémon ma è altamente probabile che vengano organizzati degli eventi e forse anche il rilascio di giochi o prodotti multimediali legati alla celebre serie.

A riferirlo, d'altra parte, è proprio l'account ufficiale di Pokémon su Twitter, che ha pubblicato un messaggio proprio nel giorno del Ringraziamento nel quale avverte che le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario di Pokémon si svolgeranno nel 2021, riferendo inoltre di "restare sintonizzati per ulteriori dettagli".

È visibile anche quello che sembra essere il logo ufficiale dell'anniversario, ovvero una stilizzazione della testa di Pikachu con un "25" rosso proprio sulle guance, a ricordare appunto gli anni compiuti dai mostriciattoli tascabili di Nintendo.

Proprio per il 2021 è atteso anche il film Pokémon I segreti della giungla, mentre qualche giorno fa anche Pokémon Spada e Scudo hanno ottenuto il loro nuovo Bundle Pack.