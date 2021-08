Digimon Survive classificato in Australia, data di uscita in arrivo?

Digimon Survive è stato recentemente classificato in Australia, cosa che fa pensare alla possibilità che quantomeno una data di uscita per l'atteso gioco sia finalmente in arrivo da parte di Bandai Namco, anche se ovviamente la questione non è proprio automatica.

In ogni caso, l'unico aggiornamento sulla questione è che Digimon Survive è comparso nella rating board australiana ufficiale, ovvero l'Australian Classification Board, con il rating PG, ovvero Parental Guidance, che suggerisce l'"accompagnamento" di adulti insieme ai bambini.

Al di là della classificazione stessa, quello che risulta interessante è il fatto che, solitamente, quando si procede con un rating vuol dire che qualcosa si sta muovendo in direzione del mercato, dunque l'uscita di Digimon Survive potrebbe non essere lontana.

Annunciato nel lontano 2018 sulla rivista nipponica V-Jump, il gioco ha subito già diversi posticipi: nello scorso ottobre risultava già rinviato al 2021, ma di recente è emerso che la data di uscita sembra rimandata ancora una volta, con il gioco che pare non essere destinato ad arrivare nel corso del 2021, dunque spostato forse al 2022.

Digimon Survive su collega al celebre brand sulle creature collezionatili proponendo però un gioco di ruolo a turni più classico, dotato di una componente narrativa piuttosto sviluppata, supportata anche da diverse sequenze in stile anime, e in qualche modo differente da quanto abbiamo visto con i capitoli precedenti.