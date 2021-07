Digimon Survive: data di uscita rimandata ancora una volta, niente 2021

Tramite i resoconti finanziarsi di Toei Animation, scopriamo che Digimon Survive è stato rimandato ancora una volta. Ora, la data di uscita è un generico 2022. Il gioco era inizialmente atteso per il 2019, ma è stato rimandato al 2020, e successivamente al 2021. Il gioco di ruolo, purtroppo, sembra non essere ancora pronto e ora si parla del prossimo anno.

Il precedente rimando di Digimon Survive era stato annunciato nell'ottobre 2020, come vi avevamo riportato. All'epoca si era parlato della possibilità di ottenere nuove informazioni riguardo al gioco nella primavera 2021: così purtroppo non è stato e, in estate inoltrata, il team di sviluppo non ha ancora dato alcuna informazione sul gioco.

Ricordiamo che Digimon Survive è un gioco di ruolo a turni che vuole puntare molto sulla componente narrativa. Ad oggi abbiamo avuto modo di vedere un video di apertura in stile anime di qualità (potete vedere il filmato poco sotto). L'attesa si sta però facendo sempre più lunga e i continui rimandi non promettono bene per la salute del progetto. Speriamo di scoprire qualcosa di nuovo sul gioco al più presto.

Ora non ci resta altro da fare se non attendere. La saga ha ottenuto un discreto successo con altri capitoli, come Digimon Story: Cyber Sleuth, a quota 1,5 milioni.