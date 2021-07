Ex Naughty Dog e Sony Santa Monica fondano That's No Moon, al lavoro su un single player

Ex-sviluppatori provenienti da Naughty Dog, Sony Santa Monica e Infinity Ward hanno fondato un nuovo team chiamato That's No Moon, che è già al lavoro su un progetto di grosso calibro, che pare essere un adventure single player.

Si tratta di una sorta di dream team, considerando il curriculum degli sviluppatori che ne fanno parte, e visti sempre questi risulta ancora più interessante il fatto che il primo gioco in sviluppo sia un "adventure single player tripla A", con tanto di investimento faraonico per il titolo di debutto.



Dietro questo investimento c'è il publisher coreano Smilegate, responsabile della celebre serie Crossfire, che pubblicherà questo primo gioco da parte di That's No Moon, il quale sembra essere subito un gioco veramente di grosso calibro considerando che i fondi immessi sono 100 milioni di dollari.

Il creative director responsabile del progetto è Taylor Kurosaki, ex-narrative design lead di Naughty Dog e studio narrative director di Infinity Ward, insieme al game director Jacob Minkoff, che è stato lead designer su The Last of Us e design director su Call of Duty: Modern Warfare.

Tra gli altri membri del team That's No Moon troviamo: