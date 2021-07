Mortal Shell: Il DLC The Virtuous Cycle ha una data di uscita, arma e Shell svelati

Cold Symmetry e PlayStack hanno confermato la data di uscita di The Virtuous Cycle: il DLC di Mortal Shell sarà disponibile a partire dal 18 agosto 2021 su PC (Epic Games Store e Steam), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nello stesso giorno il gioco base sarà disponibile anche su Steam. Inoltre, il team ha svelato la nuova arma e la nuova Shell, ovvero la nuova classe.

La nuova Shell si chiama Hardern e ha varie abilità che vanno dalla maestria con i pugnali fino a una tecnica che permette di assorbire i danni. Sarà possibile utilizzare questa classe sia all'interno del DLC che nella campagna principale di Mortal Shell. La nuova arma, invece, si chiama Axatana e, come avrete intuito dal nome, può essere usata sia come ascia pesante che come un paio di katana: ogni forma ha le proprie mosse dedicate.

Inoltre, The Virtuous Cycle introduce in Mortal Shell una nuova modalità rogue-like che chiede ai giocatori di avventurarsi in mondi generati proceduralmente. Ci sono oltre 100 upgrade da guadagnare, inclusi nuovi potenziamenti per le armi e mosse. Qui sotto potete vederne il trailer.

Infine, potete leggere la recensione di Mortal Shell a questo indirizzo.