Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S convince nell'analisi di Digital Foundry

Microsoft Flight Simulator rimane tutt'ora un titolo in grado di spingere i limiti delle configurazioni hardware più estreme su PC, pertanto era interessante vedere cosa fosse in grado di fare Asobo Studio con la versione Xbox Series X|S, ma questa sembra risultare convincente anche nell'analisi tecnica di Digital Foundry.

Secondo la rubrica britannica, Microsoft Flight Simulator è una sorta di Crysis dei tempi moderni, nel senso che è un banco prova impegnativo per gli hardware dei PC, vista la tecnologia grafica che si porta dietro, dunque il fatto di avere a che fare con configurazioni avanzate ma necessariamente più limitate come quelle delle console rappresenta una sfida notevole.

Tuttavia, la versione console contiene sostanzialmente tutte le caratteristiche di quella PC, sebbene con qualche compromesso inevitabile: la versione Xbox Series X è paragonabile a quella PC con impostazioni Ultra, risultato impressionante ma ottenuto tagliando qualcosa, in particolare la risoluzione e il frame-rate. La prima è impostata a 1440p, portata a 4K attraverso temporale reconstruction, mentre la seconda ha un cap a 30 fps.

Il frame-rate ha però una caratteristica interessante: per i display che lo supportano, si sblocca in presenza del VRR e può raggiungere risultati molto più alti - sebbene con fluttuazioni - che può raggiungere in certi casi anche i 90 o i 120 fps in maniera non stabile, ma migliorando sensibilmente le performance generali. Questo comporta anche la correzione di alcuni cali di fluidità che si registrano su Xbox Series X e Series S in corrispondenza di alcuni momenti con scenari particolarmente densi.

Xbox Series S si presenta con risoluzione a 1080p nativa senza upscale, con un livello di dettaglio paragonabile al livello Medium su PC e una distanza visiva più bassa rispetto a Xbox Series X, sebbene comunque molto valida. Come elementi critici, Digital Foundry rileva una certa scomodità su console nell'interfaccia derivata direttamente dalla versione PC e un caricamento iniziale che si presenta piuttosto lungo, andando sui due minuti di attesa.

Abbiamo visto come la simulazione abbia ricevuto voti stellari dalle prime valutazioni online, mentre per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S.