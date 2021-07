Ghost of Tsushima: immagini svelano la bellissima Iki Island, l'espansione per PS4 e PS5

Ghost of Tsushima: Iki Island

Tramite la pagina propria Twitter, Sony PlayStation ha condiviso nuove immagini di Iki Island, la nuova espansione (e ambientazione) per PS4 e PS5 di Ghost of Tsushima, inclusa nella versione Director's Cut del gioco.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 20 agosto 2021. Oltre a offrire una serie di migliorie tecniche su PS5, questa versione include l'espansione Iki Island. Questo nuovo contenuto ci porterà in una nuova ambientazione, che includerà foreste, coste baciate dal sole, suggestive location come Raider's Cove, scavato tra le rocce, e castelli e fortezze come Fort Sakai.

Potete vedere tutte le immagini condivise da Sony qui sotto.

Vi ricordiamo anche che recentemente abbiamo avuto modo di vedere un trailer che presenta la selvaggia isola di Iki. Abbiamo anche scoperto esattamente quanto spazio occupa e quante ore di gioco proporrà la nuova ambientazione. Ghost of Tsushima Director's Cut sarà inoltre disponibile a un prezzo scontato per chi possiede il gioco base.

Diteci, cosa ne pensate delle immagini di Ghost of Tsushima Iki Island? Gli ambienti vi piacciono, oppure speravate in qualcosa di diverso?