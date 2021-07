Ghost Of Tsushima: Director’s Cut per PS5: ecco quanto spazio occupa

Ghost Of Tsushima: Director's Cut per PS5 occuperà circa 60 GB di spazio su SSD. A svelarlo è stata la pagina ufficiale del gioco, che sarà disponibile tra circa un mese. In realtà i 60 GB potrebbero essere semplicemente indicativi, come lo erano i 50 GB chiesti per la versione PS4, che al momento dell'installazione diventavano 35.

Comunque sia, considerando il nuovo contenuto principale, ossia l'espansione Iki Island, che aggiungerà almeno altre 15-20 ore di gioco, non stupisce più di tanto di sapere che questa versione occupi qualcosa in più della vecchia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ghost Of Tsushima: Director's Cut uscirà il 20 agosto 2021 su PS5 e PS4. Chi possiede la versione PS4 dell'originale potrà fare l'upgrade alla versione PS5 spendendo 10€ o potrà comprare il DLC con la nuova area a parte per 19,99€.

La versione PS5 di Ghost of Tsushima include diversi miglioramenti grafici e il supporto per il DualSense.