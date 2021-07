Project 007 sarà un action in terza persona, stando a un annuncio lavorativo

Project 007 di IO Interactive sarà quasi sicuramente un gioco d'azione in terza persona, almeno stando a un recente annuncio lavorativo. Lo sviluppatore sta proprio cercando qualcuno che abbia esperienza nel genere, tanto per non lasciare spazio a dubbi.

Stando all'inserzione, relativa a un esperto di intelligenza artificiale, il nuovo gioco con protagonista James Bond avrà una storia originale, ambientata prima che l'agente 007 diventasse un agente segreto. Sarà una prima per l'intero franchise che avrà come protagonista un attore diverso da quelli visti nei film.

L'impostazione in terza persona non stupisce moltissimo, considerando il portfolio di IO Interactive, in particolare la serie Hitman (ma anche altri titoli come i Kane & Lynch e Mini Ninjas). In effetti sarebbe stato più strano se avessero parlato di prima persona, dato che non è proprio nelle loro corde.

Naturalmente non ci aspettiamo un clone di Hitman, ma viste le assonanze tra i due universi, è normale che l'esperienza dell'uno confluisca nell'altro. Comunque sia per Project 007 si parla di sequenze filmate con dialoghi, quindi è probabile che sia un'esperienza molto più cinematografica di quella dell'agente 47, in onore al personaggio.