Assassin's creed Valhalla: prossimo aggiornamento potrebbe introdurre le spade a una mano

Il prossimo aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla potrebbe aggiungere una caratteristica richiestissima dai giocatori: le spade a una mano. Sì, attualmente i vichinghi protagonisti dell'avventura non dispongono di questa opzione per il loro arsenale.

Qualche mese fa Ubisoft aveva confermato di volerla implementare, ma poi non aveva più dato notizie in merito. Aggiornamenti ed espansioni sono stati lanciati, ma delle spade a una mano non si era saputo più nulla, almeno fino a oggi, in cui l'account Twitter ufficiale del franchise ha pubblicato un messaggio dal testo inequivocabile:

"Che ne dite se con il prossimo aggiornamento introduciamo le spade a una mano?"

Purtroppo non c'è ancora una data per l'arrivo del nuovo aggiornamento, anche se immaginiamo che non manchi molto, vista la pubblicazione del messaggio. Forse potrebbe uscire insieme a L'assedio di Parigi, la nuova espansione del gioco prevista per questa estate.