Nividia GeForce 471.41 disponibili, i nuovi driver sono ottimizzati per Red Dead Redemption 2 con DLSS

Nvidia ha rilasciato i driver GeForce 471.41 WHQL ottimizzati per Red Dead Redemption 2 con DLSS. In questo modo le prestazioni del gioco sono ancora migliori, così come la qualità grafica. Aggiunto anche il supporto per Chernobylite di TheFarm51, altro titolo molto atteso di questi giorni che utilizzerà DLSS.

Oltre alle ottimizzazioni, i nuovi driver risolvono anche alcuni problemi di Doom Eternal e League of Legends. Migliorate anche le prestazioni con HDR, con le connessioni da Desktop remoto e con l'HDMI 2.1 (per la nota di rilascio completa leggete questo documento).

Il consiglio è come sempre quello di installare i nuovi driver, partendo dall'applicazione GeForce Now o dal sito ufficiale di Nvidia. Considerate comunque che le ottimizzazioni per titoli che usano DLSS sono ad appannaggio dei possessori delle schede delle serie RTX 20 e RTX 30.