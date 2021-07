Among Us gratis per sette giorni con l'abbonamento a Nintendo Switch Online

Nintendo ha una bella sorpresa per gli abbonati a Nintendo Switch Online: la possibilità di giocare gratis per sette giorni ad Among Us. Il gioco sarà in versione completa e senza limiti. Il periodo di prova va dal 21 al 27 luglio 2021.

Chi vorrà potrà inoltre acquistare Among Us per Nintendo Switch dal 21 luglio al 1° agosto 2021 con uno sconto del 30% sul prezzo finale. Insomma, stiamo parlando di una bella offerta d'ingresso.

Va detto che attualmente l'annuncio è stato dato soltanto dall'account Twitter ufficiale di Nintendo of America, quindi non sappiamo se l'iniziativa riguarderà anche gli altri territori. La speranza è che sia estesa a tutto il mondo, così da avere subito un gran numero di giocatori online.

Among Us è stato uno dei fenomeni multiplayer dell'ultimo anno, amatissimo da streamer e giocatori per il suo gameplay semplice e accattivante. In realtà ha trova il successo molto dopo il lancio, avvenuto anni prima.