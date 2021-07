Tom Clancy's XDefiant: un trailer svela il nuovo sparatutto free-to-play di Ubisoft

Con un lungo trailer di gameplay, Ubisoft ha svelato Tom Clancy's XDefiant, uno sparatutto multiplayer free-to-play con personaggi presi dalle sue serie del franchise Tom Clancy.

Sviluppato da Ubisoft San Francisco, è il classico gioco online in cui i giocatori si danno battaglia divisi in squadre. Se avete giocato a Call of Duty: Warzone sapete cosa aspettarvi. Inizialmente ci saranno quattro fazioni, ispirate ad altri titoli del franchise Tom Clancy. I giocatori disporranno di un ricco arsenale di armi riprodotte con cura, tra mitragliatrici, pistole, lanciafiamme e fucili a pompa. Ci saranno anche costumi legati ai vari operatori.

Tom Clancy's XDefiant: le quattro fazioni

Per registrarvi a Tom Clancy's XDefiant e avere la possibilità di giocare in anticipo, andate su questa pagina.

Dalla stessa pagina apprendiamo che il gioco sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Leggiamo altri dettagli tratti dalla stessa fonte:

Stile di gioco personalizzato

Personalizza il tuo Ribelle in funzione del tuo stile di gioco. Scegli fazione, tratti, abilità e ultra. Fai la tua scelta tra un arsenale di armi primarie e secondarie, equipaggiamenti e dispositivi e scendi sul campo di battaglia con un armamentario completo. Poi modificalo sul momento per adattarti a un campo di battaglia in continua evoluzione.

Scontri competitivi

Tom Clancy's XDefiant offre un'ampia scelta di arene 6v6 competitive e modalità di gioco lineari, come Dominio e Scorta. Vi troverai anche un'enorme gamma di mappe uniche, che renderanno ogni sfida diversa dalle altre.

Le fazioni di Ribelli

Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon combattono in luoghi emblematici, ma questo è solo l'inizio dell'avventura. Man mano che il gioco evolverà, il nostro schieramento di Ribelli continuerà ad arricchirsi di personaggi e abilità dall'universo di Clancy e oltre.

Infine, Ubisoft ha reso noto che il primo test chiuso del gioco sarà disponibile a partire dal 5 agosto per i giocatori PC in Canada e negli Stati Uniti. I test successivi saranno disponibili in altri territori.