Danganronpa Decadence, nuovo trailer e un artwork per Danganronpa S: Ultimate Summer Camp

Spinke Chunsoft ha pubblicato un nuovo trailer per la raccolta Danganronpa Decadence per Nintendo Switch, che trovate in testa alla notizia. Inoltre ha mostrato un artwork di Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, una specie di gioco da tavolo che sarà dato come bonus.

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp artwork

Danganronpa Decadence offrirà i tre capitoli principali della serie: Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition. Il quarto gioco è il già citato bonus: Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, realizzato appositamente per valorizzare l'intera operazione.

Come già riportato, Danganronpa S: Ultimate Summer Camp raccoglie i migliori personaggi dell'intera saga in un resort tropicale. Dovremo esplorare Jabberwock Island e sviluppare i nostri personaggi. Potremo ottenere monete tramite battaglie, potenziare l'equipaggiamento e sconfiggere boss e poi spostarci sull'isola successiva.