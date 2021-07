Road 96: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

Digixart ha pubblicato un trailer per annunciare la data d'uscita ufficiale di Road 96: il 16 agosto 2021. Il video è anche un ottimo modo per tornare a vedere in azione questo particolarissimo gioco on the road.

Leggiamone la descrizione ufficiale:

Estate 1996, il grande giorno è arrivato!

Ti metti in viaggio. Avventura. Libertà. Fuga. Corsa. Scappa dal regime. Cerca di sopravvivere.

In questo viaggio rischioso per raggiungere la frontiera, la strada lega personaggi incredibili, con storie e segreti da svelare: un'avventura in continua evoluzione. Ma ogni chilometro percorso ti pone davanti a una nuova scelta. Le decisioni che prenderai cambieranno la tua avventura, le persone che incontrerai, e forse perfino il mondo.

Migliaia di strade attraversano la tirannica nazione di Petria. Quale prenderai?

Road 96 è un bellissimo e pazzesco viaggio su strada. Un viaggio personale verso la libertà, alla scoperta di luoghi emozionanti e persone incredibili.

Un'avventura in continua evoluzione influenzata dalla narrazione, ispirata a Tarantino, ai fratelli Coen e Bong Joon-ho. Realizzato dai premiati creatori di Valiant Hearts e Memories Retold. Annunciato come parte dell'iniziativa OMEN Presents di HP Inc.

Azione, esplorazione, contemplativa melanconia, incontri umani e situazioni rocambolesche. Il tutto immerso uno scenario di oppressione e tirannia.

Uno stile grafico sbalorditivo, una colonna sonora piena di hit degli anni '90, e migliaia di percorsi differenti cosicché ogni giocatore di Road 96 possa creare la propria incredibile storia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Road 96 è in sviluppo per PC, Nintendo Switch e Stadia.