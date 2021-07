PS Vita: stanno per uscire gli ultimi giochi, poi Sony bloccherà le pubblicazioni

Il 20 luglio 2021, domani al momento di scrivere questa notizia, usciranno gli ultimi giochi indipendenti per PS Vita, dopodiché Sony bloccherà le pubblicazioni. Il PlayStation Store della console rimarrà attivo, ma nessuno sviluppatore potrà più proporre nuovi giochi per date successive.

Gli ultimi due giochi in assoluto della storia di PS Vita dovrebbero essere Russian Subway Dogs di Spooky Squid Games, in cui si interpreta un cane che deve sopravvivere nella metropolitana di Mosca rubando cibo e vodka e Ultra Mission, di Gumbo Machine, uno sparatutto ispirato a Robotron 2084 che costerà appena 2,99 dollari.

Va detto che questi sono i due titoli in uscita di cui si ha notizia, ma potrebbero essercene anche altri di cui sapremo soltanto il 20 luglio.

Naturalmente fa quasi tenerezza vedere degli sviluppatori supportare fino all'ultimo una console così sfortunata, in cui non sembra aver creduto moltissimo anche il suo produttore. Fortunatamente sembra avere una sua cerchia di fan che non la vogliono proprio abbandonare. In fondo finché c'è Vita c'è... lasciamo perdere le battute.